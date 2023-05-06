美麗又危險的貓科動物讓人深深著迷，不過千萬不要背對牠們，否則可能激起大貓血液中的狩獵因子。最近網路上瘋傳一段影片，只見一名野生動物飼育員正在溫柔撫摸一群母獅，沒想到背後突然衝出一隻花豹準備偷襲，好在一旁的老虎驚覺不對勁，以迅雷不及掩耳的速度在空中攔截，讓飼育員免於遭到花豹的攻擊。

近日微博上瘋傳一段花豹偷襲飼育員的影片，事實上事發地點位於墨西哥的一座動物園，且影片在網路上流傳已久，近日再度掀起熱議。畫面中可見，飼育員賽利奧（Eduardo Serio）悠哉地和獅群互動、培養感情，沒注意到背後有一隻花豹在遠方徘徊，後來又突然朝著自己的方向飛撲而來。

所幸當時一旁的老虎看穿花豹的意圖，瞬間跳起擋下花豹的偷襲，下秒還將花豹推到飼育員身邊，似乎是向飼育員告狀「你看這傢伙要偷襲你！」賽利奧也很感謝老虎出手相救，自己才沒受到攻擊。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，雖然有人認為花豹的偷襲行徑很陰險，而老虎是事件中的英雄；不過也有人表示，花豹沒有攻擊意圖，只是貪玩，因為當牠衝到飼育員身邊時，還在地上翻滾，就像是在向飼育員撒嬌，同理，老虎也沒有護駕的意思，充其量是想跟花豹玩，「貓科動物比較另類的愛的表達，就是互撲嬉鬧呀，只是衝擊力道不是人類可以承受得住的」。