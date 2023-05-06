婚姻中最重要的就是誠實，若其中一方說謊了，這段感情基本上難以維持下去。國外一名人妻在論壇Reddit提到，她與丈夫交往時就透露自己想要孩子，兩人也達到共識，但婚後不管多努力，都未能順利懷孕，之後才從大姑口中得知，丈夫竟做了結紮手術，而且理由非常奇葩。

一名人妻在論壇Reddit表示，她與丈夫是「媒妁婚姻」（arranged marriage），兩人初次見面就看對眼，在正式結婚前，他們談戀愛長達2年，發現兩人價值觀很相似，幾乎是一拍即合，而且雙方經濟穩定，因此她想生2個孩子，丈夫也表示同意。

原PO說道，兩人商量好結婚1年後開始備孕，她也戒掉喝酒的嗜好，但努力8個月卻沒結果，讓她感覺壓力很大，打算與丈夫到醫院做檢查，但卻被拒絕，此事也就不了了之，近日她與丈夫的姊姊吃飯，訴說對於無法懷孕一事感到焦慮，但對方卻露出驚訝表情。

丈夫的姊姊緩緩地說，「你知道他做過結紮手術嗎？」這一句話讓原PO震驚不已，甚至希望是自己聽錯，原PO提到「他在認識我的前1年就做了結紮，我們每天都在談論孩子，還幻想有小孩後的家庭生活，結果他卻隱瞞這件事，期間還開心地跟我討論，我像是背後被捅了一刀」。

原PO回家後氣得與丈夫對質，未料對方回答，「為了確認你的忠誠度，有的女人會背叛丈夫，出軌後騙說小孩是對方的，我只是想知道，你是否真的愛我，而且不會出軌。」原PO氣得整理行李回娘家，並與夫家斷了聯繫，因為只有大姑力挺她，如今她選擇離婚，並表示「他不再是我原本認識的那個人，這是什麼扭曲的邏輯」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！