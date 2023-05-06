巴西一名22歲男子近日剛離婚，為了慶祝恢復單身，他與朋友報名玩極限運動，類似高空彈跳的「橋梁鞦韆」，未料他從21公尺高空往下跳時，繩索竟突然斷了，他整個人掉進水裡，導致脖子受傷、腰椎骨折，所幸撿回一條命，目前仍在接受治療。

根據《鏡報》報導，22歲托斯塔（Rafael dos Santos Tosta）為了慶祝離婚，今年2月與朋友到坎波馬格羅的藍湖橋上，挑戰極限運動「橋梁鞦韆」（Bridge Swinging），也就是在身上綁安全裝備，再從高處往下跳，最終人會變成「鐘擺」來回搖晃。

托斯塔跳下去前還開玩笑說，「繩索可能承受不住我的重量」，沒想到一語成讖，他跳下去後繩索竟斷了，直接從21公尺高空掉進湖裡，托斯塔回憶說，他跳出去後，下一段記憶就是在水裡醒來，周圍的人趕緊提醒他別亂動，「我當時很慌，不知道為什麼在水裡」。

托斯塔的脖子、腰部都摔斷，背部與臉部受傷，他說「當時我想試著站起來，但全身非常痛，我從來沒那麼痛過」，最終被送往醫院治療。托斯塔離婚後想盡情享受人生，選擇挑戰極限運動，卻是噩夢一場，但他對極限運動的熱愛並未消失，一直很想嘗試跳傘，但不希望家人再擔心，未來也不會再從事類似活動。

托斯塔表示，如今時隔3個月，雖然接受無數次治療，但他尚未完全復原，依舊難以舉起重物，而且身體很虛弱，某些部位還是會痛，不僅如此，此事也造成他心理創傷，經常很難入眠，由於身體並未康復，他至今仍無法回到工作崗位。