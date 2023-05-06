自古以來，皇帝與臣子之間的距離該如何拿捏，一直都是難解的習題，身為清初權臣的鰲拜，戰績赫赫且功不可沒，不過在順治皇帝駕崩後卻開始結黨營私，引來康熙震怒，並且上演智擒鰲拜的戲碼，最終鰲拜死於獄中，而他的後代為了活命，將姓氏改為「金」。大陸遼寧就有一位名叫金玉慧的老人自稱是鰲拜的11代孫，為了取信大家還拿出祖譜為證，讓專家看了深感意外。

根據《搜狐網》報導，遼寧大連金家屯有一位名叫金玉慧的老人，聲稱自己是鰲拜嫡傳的11代孫，自己一生都在農村生活。為了證明自己所言不假，金玉慧拿出祖傳的《金氏祖譜》，指出這本祖譜傳世將近300年，而最靠前的家族名字裡就清楚寫著先祖鰲拜的名字。

至於為何鰲拜是滿族人姓瓜爾佳氏，老人卻姓金，則要從鰲拜的孫子爾墜說起，當時爾墜奉命在岫岩州催繳稅款，期間得知爺爺鰲拜被查處，他擔心遭到清算，就連夜帶著家眷南逃，來到金庄河市的金家屯。爾墜發現金家屯四面環山，相當隱蔽，且西邊有河流經過，土地肥沃，很適合隱居，於是便和家人在此落地生根，並改姓「金」以躲避搜查，且世代務農。

除了族譜之外，金玉慧指出村口有一塊石板，上頭有兩條龍，還刻著滿、蒙、漢3種語言的銘文，藉此證明自己是鰲拜11代孫。果然經過歷史學家考證，確定族譜是真的，且石板正是爾墜的墓碑。