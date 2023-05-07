大陸遼寧一名孫姓女子近日入住一間飯店，沒想到使用吹風機時卻突然竄出10公分高火焰，把她當場嚇壞了，影片曝光後隨即掀起網友熱議，質疑飯店吹風機的安全性。

綜合陸媒報導，孫女日前投宿瀋陽某飯店，沒想到3日早上起床盥洗後，準備將濕漉漉的頭髮吹乾時，因為覺得風量及溫度似乎有點不對勁，基於保險起見，就先將出風口對著手吹，確認一下吹風機的熱度。

沒想到下一秒吹風機的出風口突然開始冒火，並且竄出約10公分高的火焰，把她嚇了一大跳，接著拿出手機拍攝。影片中可見，吹風機前端不斷冒煙，且金屬零件透出紅光。孫女表示，將影片轉給飯店櫃台後就跑去朋友房間借用吹風機，接著便申請退房。

影片曝光後嚇壞不少網友，紛紛留言直呼「這要是直接對著腦袋吹頭髮，後果不堪設想啊」、「還好還好，有驚無險」；還有人打趣笑說「這根本是武器吧」、「表面上是吹風機，其實它是打火機」、「吹乾、烘乾一步到位」。