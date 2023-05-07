泰國一名捕蛇人員近日接獲通報，前往民宅幫忙捕蛇，未料在捕捉的過程中，眼鏡蛇突然激烈反抗，伸長脖子朝他的臉部噴射毒液，他雖然盡力閃躲，仍有部分毒液進入左眼，立刻產生灼熱的不適感，所幸他聽從救援人員指示，先用清水沖洗眼睛，並被送往醫院治療，暫時沒有大礙。

綜合泰媒報導，呵叻府防災滅災部（DDPM）的49歲工作人員傑薩在本月4日接獲通報，稱某村莊內出現眼鏡蛇，於是他和朋友帶上捕蛇工作就急忙趕往現場，當時看到眼鏡蛇在掃把旁休息，傑薩就用鉗子夾住蛇的頸部，再請朋友幫忙拿著，他則拿出套索準備套住蛇頭。

豈料下秒眼鏡蛇展開反擊，伸長脖子朝傑薩噴射毒液，儘管他試圖閃開，仍有部分毒液噴進左眼內，立刻感到一陣灼熱；之後傑薩打電話向救援人員求助，對方告訴他先用清水沖洗，待救援人員抵達後，再用生理食鹽水幫他沖洗眼睛，並將他送往醫院治療。

傑薩透露，作為政府部門的工作人員，他已經替當地居民捕過近100次的蛇，這一帶出沒的大部分都是眼鏡蛇、蟒蛇和其他毒蛇，尤其眼鏡蛇最多，他本身也有不少捕捉眼鏡蛇的經驗，通常他在捕蛇時都會戴上防護眼鏡或面罩，但這次過於匆忙，沒有將防護措施準備齊全，才導致意外發生，也讓他認識到防護工具的重要性。

除此之外，傑薩也想提醒民眾，要小心各種有毒的物種，尤其是蛇，不要試圖自己去抓，應該通知專業捕蛇人員，否則像他一樣有多次捕蛇經驗的人，都可能被毒液傷到眼睛。