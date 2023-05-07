獵豹是陸地上速度最快的動物，能靠著天生的優勢成功捕捉獵物，不過即便是頂尖的掠食者，遇到無賴也只能將到手的獵物拱手讓人。有遊客近日目睹一幕驚奇景象，只見3隻獵豹正在享用獵捕來的水羚，沒想到突然出現一隻巨鱷筆直朝著獵物方向前進，無論獵豹群如何威嚇，巨鱷依舊無所畏懼，最終獵豹群不敵巨鱷的氣勢，只好在逃跑前多嗑幾口獵物吃回本。
綜合外媒報導，國外一對夫婦2日前往南非克魯格國家公園（Kruger National Park）遊玩，沒想到卻在辛威奇河床（Shingwedzi）目睹到大自然界弱肉強食的驚奇景象。畫面中可見，3隻獵豹以精湛的包抄方式成功捕捉落單水羚，接著開心地享用著好不容易獵捕來的戰利品。
不過也因為這場騷動，引起水池邊的鱷魚注意，其中一隻體型龐大的巨鱷打頭陣，不斷朝著獵物進逼，準備搶奪獵豹剛到手的水羚。獵豹們發現狀況不對後，不甘示弱地發出嘶嘶聲威嚇，甚至拱背進入戰鬥模式，畫面呈現3打1的緊張情勢，不過巨鱷依舊不為所動，緊盯著水羚屍體前進。
最終獵豹不敵巨鱷的氣勢，只能瞬間鳥獸散，就連剛獵捕的水羚也直接扔在地上，只來得及多嗑幾口就倉皇逃命。巨鱷成功接收水羚屍體後，立即引來其他同伴靠近搶食，除此之外周圍也聚集了禿鷹和其他食腐鳥類，準備大快朵頤一頓。
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