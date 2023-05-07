印尼一場慶祝活動上發生離奇事件，當地居民為了活動燒柴煮飯，結果過了7個小時，這鍋米飯都還沒有煮熟，就算眾人試了許多方法想要解決問題，卻都沒有任何效果，讓大家感到毛骨悚然，最終請來傳統巫師幫忙，過了一個小時後飯才順利煮熟，詭異的現象引發網友熱議。

根據外媒報導，印尼網友「@bb_law_office」近日在TikTok分享一段詭異影片，當時正在舉辦慶祝活動，畫面中都是忙著料理的居民，還有一大鍋使用柴火烹飪的米飯。但奇怪的是，這一鍋米飯已經煮了長達7小時，且底下的柴火旺盛，米飯卻始終沒有煮熟。

過程中大家嘗試過很多其他方法，像是換一個火爐、在飯裡加入滾燙的熱水等，卻都沒有任何效果，讓現場的民眾都感到惶恐不已，認為是「惡靈搞的鬼」。後來居民們請來傳統巫師幫忙，一個小時後米飯才終於順利煮熟。

影片曝光後立刻引發熱議，截至目前為止已累積超過380萬觀看次數，不少人都覺得這種現象太不科學，「可能只是水量不當、溫度太低或使用的大米類型本來就比較難煮熟」；但也有人深信這場宴會可能遭人詛咒，或是受到不好的東西影響，才會導致這種難以解釋的狀況，「信不信由你，但這是真的發生的事情，就在我鄰居的婚禮上」、「有這種慶祝活動的時候，最好事先替祖先準備好供品，並去祭拜祂們」。