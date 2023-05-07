清朝孝莊太后曾下懿旨，禁止「纏足女」入宮，因為旗人並不會纏足，所以這句話禁止的只有「民間漢女」，然而順治卻為了一名民間漢女破例、違抗祖制，也讓這名女子成為清朝史上唯一一位被史書公開記載的民間漢女妃嬪，但歷史學家指出，這個行為背後並非浪漫的愛情故事，而是出於政治考量。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平表示，清朝的后妃原則上都是來自選秀女，而秀女全都是旗人，八旗則包含了滿、蒙、漢三大民族，八旗的漢族女子可以入宮、成為秀女，但家族在八旗以外的民間漢族女子，則不應該存在於後宮中。

且滿清入關之初，孝莊太后就有訓諭：「有以纏足女子入宮者，斬。」並把這道懿旨刻在鐵牌上，懸掛在紫禁城的玄武門內；毛立平指出，旗人女子是不纏足的，因此太后懿旨上的「纏足女子」，指的就是民間漢族女子；順治皇帝也親口說過：「太祖太宗制度，宮中從無漢女，且朕素奉皇太后慈訓，豈敢妄行。」只不過順治在說完這段話的第二年，就慘遭自己「打臉」。

順治十三年，由於宮殿陸續建成，加上順治也已成年，準備要冊立后妃，在當年冊立的妃嬪名單中，就有一位出自民間漢女的「石氏」，是吏部左侍郎石申的女兒，後來被封為「恪妃」，她也是清代歷史上唯一一位被史書公開記載的民間漢女妃嬪。

毛立平提到，順治之所以違抗祖制，主要是出於政治考量，因為當時清朝剛入主中原不久，在很多方面都需要爭取漢人集團的支持，因此特別預留了一個給民間漢女的席位，以表示對漢人的拉攏；石氏入宮後，還破例允許她穿戴漢族服飾，她的家人也受到各方面的優待與照顧。