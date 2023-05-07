一代梟雄曹操文韜武略，挾天子以令諸侯，為曹魏奠定了堅實的基礎，是傑出的政治家、軍事家，不過風流成性的他偏愛人妻，是十足的「人妻控」，有次還因為睡了寡婦，結果害死了自己的長子、姪子和一名猛將。

根據《搜狐網》報導，建安二年（197年）宛城之戰，曹操部隊南征到淯水，張繡不敵便率眾投降，事後曹操樂得大擺酒席，期間被張濟遺孀鄒氏的美貌給吸引，兩人一時天雷勾動地火，當晚就在軍帳中共度良宵。不過身為張濟姪子的張繡，對於曹操睡了自己的嬸嬸，覺得是畢生恥辱，本已經歸降的他，在謀士賈詡的建議下帶兵突襲曹操。

曹操沒料到張繡會造反，在毫無防備的情況下被打個措手不及，危急之際，大將典韋留下斷後，無奈一代猛將終究寡不敵眾，難逃一死。緊接著張繡又趁勢追擊，在混亂之中，曹操的馬匹被箭射中，長子曹昂見父親無馬可騎，立刻讓出自己的坐騎，曹操一時顧不了那麼多，騎上馬後立即狂奔而去，最後曹昂在亂軍中被殺，於此同時，曹操的姪子曹安民也戰死宛城。

曹操的元配丁夫人得知養子曹昂戰死後痛不欲生，不僅將罪責歸咎在曹操身上，還與曹操決裂、離異。而曹操在彌留之際時，依舊對此事內疚不已，坦言「我思前想後，心中想著丁夫人，也眷顧著她，不曾負心。可是，假如死後真的有靈，兒子曹昂如果問我，母親在哪裡？我將如何回答！」