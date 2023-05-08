美國紐澤西州一處森林驚現「野生」義大利麵，有人在小河沿岸傾倒近500磅（約226公斤）的義大利麵，照片曝光後引發熱議，眾人紛紛推測背後原因，附近居民則透露，這些麵條其實來自一名退伍軍人，他在整理過世母親的房子時發現大量食材，當地又沒有垃圾場，所以才會選擇這種處理方式。

someone very mysteriously dumped 3-400 pounds of pasta in the woods in old bridge, nj …… i need to know everything pic.twitter.com/z6D1e7u2JJ — pasta girl (@worrystonee) May 2, 2023

綜合外媒報導，位於紐澤西州老橋市（Old Bridge）的一處森林近日發現詭異現象，有人將多達500磅左右的義大利麵傾倒在森林內，當地居民得知消息後，紛紛到現場拍照，並分享到網路上，從畫面中可以看到，小河沿岸堆積了各種類的義大利麵，包含麵條狀、通心粉等。

當地政府的工作人員指出，這些義大利麵都是生的，有人將麵體從包裝袋取出，沿著小河邊一路傾倒，碰巧當地前幾天剛下過大雨，麵體也因為過多的水分而開始軟化。

據了解，紐澤西州有約百萬人口是義大利移民的後裔，因此不少民眾習慣以義大利麵作為主食；另外也有居民稱，由於當地沒有垃圾場，所以部分的人就會以「最好的方式」來自行處理。

居住在森林附近的居民則透露，這些被傾倒的義大利麵其實來自一處待售房屋，一名退伍軍人在母親過世後，整理房子時發現了囤積的義大利麵，才導致後續狀況發生。

當地政府接獲通報後，立即派出小型挖掘機，花費約2小時才將現場整理乾淨。老橋市的市長亨利（Owen Henry）表示，這個人選擇了錯誤的方式處理廢棄食材，「它們本來可以被妥善處理。」同時也呼籲，如果有需要，可以打電話給政府相關單位，他們會提供幫助，像是將這些食材捐給食物銀行等。