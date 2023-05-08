澳洲一名48歲婦女開車外出兜風，沒想到卻不慎在森林中迷路，車子陷入泥淖無法動彈，加上手機完全收不到訊號，她只能被迫獨自在野外求生，好在靠著車上一瓶紅酒和棒棒糖存活，5天後成功獲救。

綜合外媒報導，48歲的莉莉安（Lillian Ip）上月30日獨自開車外出，沒想到前往達特茅斯大壩（Dartmouth Dam）路上卻不慎開到一條死路，等到她準備回頭時，輪胎已經陷入爛泥中動彈不得。莉莉安因為健康問題無法長距離步行，加上手機收不到訊號，只好被迫待在原地等待救援。

所幸家屬很快就發現莉莉安失聯，當局獲報後也在附近區域展開大規模搜索，最終直升機在5月5日於米塔米塔（Mitta Mitta）的一處山坡上找到她，而該處距離最近城鎮有60公里，莉莉安被發現時僅身體脫水。

警方表示，莉莉安原本只是計畫一趟短程旅行，因此出門前沒帶多餘食物，就連水也沒帶上車，之所以能奇蹟撐過5天，除了先前放在車上的一些棒棒糖和一瓶打算送給媽媽當作母親節禮物的紅酒之外，更重要的是莉莉安懂得待在車上或是車子附近，而非自行在叢林中摸索，這不僅能讓她在氣溫驟降的夜晚待在車內禦寒，同時大幅降低警消人員的搜索難度。

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