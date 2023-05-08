國外一名網友近日目擊一隻猛禽抓捕了超肥松鼠，正當牠準備將其帶回巢穴飽餐一頓時，沒想到獵物嚴重超載，導致牠不堪負重，結果最後爬升不及，直接一頭撞上牆壁，超糗一幕讓現場眾人又心疼又好笑。

國外一名抖音（TikTok）用戶「jonnyydlt」日前上傳一段影片，畫面中可見，一隻隼（Hawk）捕獲到一隻超肥松鼠後，開心地將戰利品帶回巢穴，卻沒有意識到松鼠的重量遠超過牠的負荷，雖然牠耗盡全身力氣將獵物緊抓在爪子不放，但卻越飛越低，一路死命硬撐。

過程中，牠還一度失去重心直線下墜，甚至因為爬升不及，直接撞向建築物，連同松鼠一起被擊落，超糗下場讓現場目擊民眾發出驚呼聲，卻也忍不住噴笑。

影片曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「大型墜機現場」、「貨物太重了，這班飛機載不動啦」、「某種程度上也算是松鼠的勝利」、「真的是失算了」。不過原PO並未交待後續，因此尚不清楚隼是否受傷或有生命危險。