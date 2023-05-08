大陸一名網友近日在海鮮餐廳用餐時，竟目睹水族箱內鯊魚產子的罕見瞬間，只見一隻隻小鯊魚從母鯊魚的產道中滑出，讓在場所有人都嘆為觀止，影片PO上網後很快就引起熱烈討論，眾人都感到驚奇不已。

綜合陸媒報導，大陸一名網友近日前往廣東一間海鮮餐廳消費，未料用餐過程中，餐廳水族箱內的一隻鯊魚竟突然分娩、產下3子，從網友拍攝的影片中可以看到，這隻母鯊魚在水族箱內左右來回游動，鯊魚寶寶則緩慢從牠的產道中滑出，和媽媽之間還連著一條類似臍帶的條狀物，而牠的「哥哥／姊姊」則趴在水族箱底端一動不動。

餐廳的管理人員朱先生透露，這隻鯊魚是餐廳在半個月前花幾千塊人民幣（約新台幣4444元以上）買回來的普通寵物鯊魚，本來就是用來作為餐廳的觀賞魚，不會將牠殺掉作為食材。對於鯊魚突然產子，朱先生感到十分驚訝，直言這是他從業30年以來第一次見到這種事情，他也諮詢專業人士，目前已經將鯊魚寶寶和母鯊魚分開飼養，以免母鯊魚誤食，之後還會請專業人士來幫忙飼養。

影片曝光後，許多網友也都覺得相當驚奇，紛紛留言，「買一送三，賺到了」、「這是我不花錢就可以看的嗎？」、「真水中分娩」、「鯊魚媽媽可以請產假嗎？」，也有網友認為餐廳為母鯊魚準備的水族箱太小了，建議他換個大一點的水族箱。