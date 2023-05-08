網路上近日瘋傳一段影片，一隻小象被一旁高壯的同伴撞飛，側倒在地上發出悲鳴聲，沒想到3隻母象聽到動靜後立即衝出象群，並且擺出三角陣緊緊圍住小象，直盯著一旁無辜的遊客，似乎是想為小象討公道，殊不知找錯對象究責了。

國外攝影師艾比（Abbie Brown）今年2月在南非克魯格國家公園（Kruger National Park）捕捉到象群互動的珍貴畫面，影片中可見，當時象群正安靜地待在草叢內休息，沒想到其中一隻小象突然被同伴霸凌，直接遭到撞飛倒地，並發出淒厲的哀鳴聲。

此舉立刻驚動了象群中的3隻母象，火速衝出來替小象討公道，還很有默契地擺出三角陣，將小象護在身後，並且伸出象鼻試圖扶起牠。在確保小象無大礙後，母象怒氣沖沖的對著一旁的遊客發火，氣氛瞬間變得嚴肅警戒，所幸資深導遊立刻出言安撫象群，儘管被誤會了，依舊不停喊著「沒事」、「非常抱歉」，這才讓原本緊張的情勢漸漸穩定下來。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「母象好有靈性」、「象媽媽霸氣護子的陣仗太嚇人了」；也有人同情在場遊客被誤會了卻有苦說不出，打趣笑說「只好給象媽媽看這段關鍵性的影片，證明清白」。