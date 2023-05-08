古代皇室享受榮華富貴，受世人仰慕，不少人渴望能迎娶公主，不必再為下半輩子的生活而憂愁。明朝男子趙輝原本只是一名小官，卻因為長相俊美而被明成祖朱棣看中，將妹妹許配給他，讓他一步登天成為駙馬，享盡榮華富貴，還納妾上百人，但趙輝最厲害的一點就是他非常長壽，一生共經歷9任皇帝，活到91歲才過世。

綜合陸媒報導，趙輝的父親是明軍千戶，父親過世後，他便繼承父親的官職，鎮守在南京金川門，某天明成祖朱棣經過時，看見趙輝容貌英俊，於是將他的妹妹寶慶公主許配給他。寶慶公主是明太祖朱元璋的幼女，朱元璋對這名女兒及其寵愛，只可惜在公主3歲時便過世，其他哥哥對寶慶公主也十分疼愛，她出嫁時的嫁妝是其他公主的好幾倍，朱棣還請當時的皇太子朱高熾親自護送。

趙輝從此一步登天，從原本的小官變成公主駙馬，得到豐厚的錢財，生活衣食無憂，且每任皇帝對寶慶公主一家都十分照顧，包含仁宗朱高熾、宣宗朱瞻基，儘管寶慶公主在39歲便因病過世，朱瞻基仍待這名「姑丈公」不薄，後來趙輝又掌管南京都督和宗人府事、監修明長陵、督理南畿馬政近二十年。

趙輝晚年生活窮奢極欲，不但貪財還好色，納妾多達上百人，據傳他的人品也不是很好，曾在英宗時期強奪民田3000多畝，而遭到御史彈劾，最終卻毫髮無傷。不過趙輝最厲害的一點就是他非常「長壽」，出生於明太祖時期，先後經歷了惠宗、成祖、仁宗、宣宗、英宗、代宗、復位後的英宗、憲宗，共9任皇帝，高齡91歲才過世。