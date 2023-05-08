在火藥還沒發明的冷兵器時代，戰馬一直是極為重要的戰略資源，因為速度快、衝擊力強而廣受青睞，稍有地位的武將都配有一匹戰馬，除了能進一步提升戰力，也有助於在危難中迅速脫身。不過古代將軍在戰場上衝鋒陷陣時，幾乎很少挑選白馬當作坐騎，背後原因很現實。

根據《搜狐網》報導，冷兵器時代，戰馬是行軍打仗中最重要的移動工具，尤其是戰士們對於戰馬的駕馭能力，決定了戰場上的主導優勢，不過歷史上許多名將的坐騎幾乎清一色都是棗紅、棕黑等顏色，白馬倒是十分少見。

事實上，西漢哲學著作《淮南子》就曾給出答案，「將軍不敢騎白馬，蓋懼其易識也」，意思是說，將軍們不敢騎白馬，是因為容易被認出。正所謂「擒賊先擒王」，兩軍交戰同樣如此，一旦發現敵方大將，勢必集中火力幹掉對方，因此古代戰將不騎白馬，不是因為白馬不好，而是顏色太過顯眼，容易暴露主帥身分，成為箭靶。

畢竟主帥的生死左右著戰事成敗，太過招搖帶來的毀滅性結果，沒人能夠承擔得起。三國時期，袁紹底下的顏良就是因為太過驕傲輕敵，上戰場時在背後插了顯眼的旗幟，結果被關羽一眼看見，直接衝進敵軍隊伍，大刀一揮將他連頭帶旗斬落在地。