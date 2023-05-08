澳洲一名人妻近日打掃時，在家裡發現一條小蛇，丈夫得知消息後，急忙打電話請捕蛇專家來幫忙，未料下秒人妻就拿出吸塵器「收服」小蛇，讓捕蛇專家傻眼不已，他急忙趕到現場，小心翼翼地拆除吸塵器的集塵袋，才順利把小蛇救出。

根據《News.com.au》報導，昆士蘭州赫維灣（Hervey Bay）捕蛇公司「Hervey Bay Snake Catchers」的捕蛇專家戈弗雷（Drew Godfrey），近日接到一名人夫的電話，對方稱他的妻子在打掃時發現一條蛇，希望他能盡快到現場幫忙，沒想到電話才剛掛掉沒多久，這名人夫再度回電，要戈弗雷不用擔心，「因為他的妻子已經用吸塵器『處理乾淨』了。」

戈弗雷聽到後傻眼不已，無奈告知對方：「蛇是受保護的物種，讓牠待在吸塵器內是殘忍且違法的。」隨後戈弗雷急忙趕往人夫家，當他抵達時，「凶器」吸塵器已經被放置在陽台上，吸口則被用塑膠袋包住，防止蛇爬出來，戈弗雷小心翼翼地拆下吸塵器的集塵袋，果然在裡面發現一條小蛇，「牠沒有受傷，只是有點灰塵和困惑。」

報導指出，這條小蛇是一條剛出生不久的黃面鞭蛇（Yellow-faced whipsnake），牠們身體細長、移動迅速，人們經常將其和擁有劇毒的東部棕蛇（Eastern brown snake）搞混。黃面鞭蛇在澳洲很常見，根據澳洲博物館（Australian Museum）的說法，牠們雖然有毒，對人類卻沒有危害，不過被咬到會非常疼痛，且局部腫脹，戈弗雷透露，他曾被黃面鞭蛇咬過，並將被咬的感受比擬成「蜜蜂螫傷」。