Child has an IQ higher than Einstein and is earning a master's degree in engineering https://t.co/gILXsenwDc pic.twitter.com/LW0NNPv9vd — Daily Mail Online (@MailOnline) May 7, 2023

墨西哥一名年僅11歲的天才少女，3歲時被診斷出發展障礙，遭到老師和同學霸凌，迫使她換了3間學校，後來母親意外發現她的智商竟比物理學家愛因斯坦還高，年僅5歲就讀完小學，如今正在攻讀數學碩士，夢想成為太空人殖民火星。

綜合外媒報導，來自墨西哥城的阿達拉（Adhara psamurez Sánchez），從小在低收入社區長大，3歲診斷出發展障礙，經常被同學和師長欺負、嘲笑，迫使她換了3間學校，甚至自我懷疑。有次母親無意間發現，阿達拉不僅學會代數，還背起了元素週期表，不過她並不以為意，直到阿達拉接受心理治療時，才在專家建議下被送往專收天才兒童的特殊學校CEDAT。

阿達拉經IQ測試後發現智商竟然高達162，超越物理學家愛因斯坦和史蒂芬霍金，5歲便讀完小學，一年後完成國中及高中學業，之後又取得系統工程學士學位，目前正在攻讀墨西哥科技大學數學碩士。

阿達拉透露自身夢想是成為美國太空總署（NASA）太空人，「我想上太空，殖民火星！」目前阿達拉正與墨西哥航天局（AEM）合作，幫助當局向更多年輕女性推廣太空探索和數學。

事實上，根據智力評鑑機構「門薩國際」（Mensa International）的天才門檻為智商140，另有一說是132以上，一般人的平均為100左右，愛因斯坦和霍金的智商則均為160。