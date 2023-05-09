祕魯近日發生一起荒謬竊案，3名竊賊在凌晨闖入一間新開幕的鞋店，並偷走多達200雙球鞋，導致鞋店損失約1.34萬美元（約新台幣41萬），然而警方在調查時卻發現，這3名竊賊偷走的全是「右腳的球鞋」，無法成對也難以變賣，目前警方已經掌握監視器畫面和現場指紋，相信很快就能將竊賊逮捕歸案。

根據《BBC》報導，這起竊案發生在胡寧大區首府萬卡約（Huancayo）市中心的一間新開幕鞋店，4月30日凌晨3點30分左右，監視器拍攝到3名竊賊趁著店內無人，破壞門鎖闖入鞋店，隨後偷走大量以紙盒包裝的球鞋，並騎著三輪車揚長而去。

鞋店老闆一早開店時，發現店內遭小偷，立即報警，經盤點後確認，這3名竊賊共偷走200隻球鞋，由於球鞋皆來自於知名品牌，損失金額高達1.34萬美元（約新台幣41萬），不過這起竊案中最荒謬的一點，就是這3名竊賊偷走的全是右腳球鞋，無法成對，自然也不容易賣出去。

目前警方已經掌握監視器畫面，並透露竊賊的作案手法，他們原先想打開店門，卻屢次失敗而離開，不久後又帶著其他工具回到現場，前後共嘗試了3次，才終於成功進入店內。警方也在鞋店內採集到竊賊的指紋，強調應該很快就能將3名竊賊逮捕歸案。