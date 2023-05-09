美國一名26歲男子因為打噴嚏時用力過猛，血塊立刻從鼻腔噴出，讓他當下感覺「腦袋快炸掉了」，接著便陷入昏迷。男子被緊急送醫後發現，大腦裡的動靜脈瘤因為打噴嚏時用力過猛而爆裂，甚至導致中風，後來花了數年時間復健才得以恢復健康。

綜合外媒報導，26歲的山姆（Sam Messina）回憶7年前的事發經過仍餘悸猶存，並慶幸自己撿回一命，「那時候我還是個大學生，我躺在床上念書，接著打了一個大噴嚏，我的大腦幾乎爆炸了，血塊從我鼻子裡噴出來！」

當下覺得身體相當不舒服的他，在通知家人後便失去意識，後來山姆被緊急送醫急救，經檢查發現，原來他患有「動靜脈畸形」（AVM），因為腦內微血管發育不全，導致動脈沒有經過微血管的分流，就將血液輸送到靜脈，若靜脈壓力過大時，容易造成血管破裂出血，而山姆也因為打噴嚏用力過猛，導致出血性中風。

最後山姆緊急接受手術治療，短短一周內開了3次刀才清完血栓，他的後腦勺被固定了27根釘子，休養一個月後才將釘子取下，接著又花了數年的時間復健，生活才步上正軌。劫後餘生的他決定勇敢追夢，如今已是一間月入10幾萬的影音工作室老闆。