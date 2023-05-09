替小孩取名是一件大事，不少父母都會絞盡腦汁，只為了取出獨特又好聽的名字。大陸一名女網友近日PO出身分證照片，只見父母將她取名為「朱會菲」，發音和「豬會飛」一模一樣，導致女子從小到大經常遭人嘲笑，讓她感到困擾不已。

大陸一名女網友在小紅書發文，透露父親姓「朱」，父母竟幫她取名為「會菲」，組合起來就是「朱會菲（豬會飛）」，讓她尷尬不已，並PO出身分證照片證明自己所言不假，原PO也在文中無奈表示，她因為這個名字，被身邊的人嘲笑長達20年。

文章曝光後，立刻引發網友熱議，紛紛留言，「姓朱的無論名字叫什麼，都會被取和『豬』有關的綽號」、「第一眼還覺得是很正常的名字，但當我唸出來後，不好意思笑瘋了」、「挺好的，這個名字讓人印象深刻」、「我有個朋友叫朱逸群（豬一群）」；也有好心網友建議原PO改名，「現在麻煩一些，總比被笑一輩子好」。

無獨有偶，大陸一名女子姓「單（ㄕㄢˋ）」，原本讀音就比較特殊，又因為父親十分寵愛她這名么女，於是替她取了相當獨特的名字「單單（ㄉㄢ）」，未料父親的一片好心卻成為女子從小到大的困擾，日常生活中經常發生尷尬事件，就連去醫院領藥，被叫到名字時也會引起一陣騷動。不過女子表示，畢竟這個名字是父親用心替自己取的，所以一直捨不得將其改掉，未來也沒有改名的打算。