物競天擇適者生存，是大自然法則中亙古不變的道理，近日有國外網友捕捉到一隻可憐的狐狸在湖面慘遭「冰封」的死亡畫面，狐狸的鼻息還留有氣泡，彷彿是死前最後的掙扎，照片曝光後引爆網友熱議。

國外一名網友近日在臉書分享一張照片，畫面中可見，一隻紅狐不明原因潛伏在湖水之中，只露出耳朵和半顆頭浮出水面，然而仔細一看才發現，湖水早已結冰，換言之，狐狸被冰封在水面下且明顯死亡。值得注意的是，牠的鼻頭前方還冒出不少結冰泡泡，疑似是斷氣前最後的鼻息，就連冰凍的鬍子也相當顯眼。

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，不少人心疼表示「應該是生前落水，想游回岸上時就凍死了」、「過河時倒楣遇見寒流，河水瞬間凍結了」、「大自然的力量⋯ 連鬍鬚都很清楚」；不過也有網友解釋鼻息間氣泡形成的可能原因，「應該不是最後一口氣，是結冰時，水體積膨脹，把胸腔剩餘的空氣擠出造成的，所以無法認定這是不是死亡的第一現場，也可能是已死亡後落水，飄流到此處緩緩結冰」。

事實上，德國過去也曾發生過類似案例，一隻狐狸疑似不慎落水，最後遭湖面冰凍成為「冰雕」，當地居民發現後便鋸開四周冰層，將牠「連狐帶冰」展示在自家飯店外頭，藉此警告大家冰封的河流存在諸多危險性。