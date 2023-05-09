大自然是個弱肉強食的殘酷世界，就算是食物鏈的上位者，只要年紀衰老、受傷，也可能遭草食動物反攻而亡。國外一名嚮導帶遊客遊獵時，意外目睹令人心碎的一幕，一隻老獅子因為受傷而行動緩慢，受困在水牛群中遭受攻擊，牠不斷被牛角頂飛至空中，直到15分鐘後才有同伴趕來救援。

24歲嚮導狄恩（Deon Kelbrick）帶遊客在位於南非的薩比沙動物保護區（Sabi Sands Game Reserve）進行晨間遊獵（morning safari）時，目睹了令人心碎的一幕。當時獅群試圖獵殺水牛群，未料遭到水牛群的反攻，獅群急忙移動躲避，其中一隻年老的獅子卻因為受傷無法快速移動，受困在水牛群中。

從影片中可以看到，這隻老獅子側躺在地上、被水牛群包圍，每當有水牛靠近牠時，牠都會伸出爪子嚇阻水牛，其中一隻水牛感受到威脅，憤怒地用牛角攻擊獅子，獅子雖然想要反擊，但仍不敵對方「牛多勢眾」，牠就這樣被水牛群用牛角在空中拋來拋去，並踩在地上踐踏，經過15分鐘以後，獅群才回到現場拯救牠。

這隻老獅子雖然承受住水牛群的瘋狂攻擊，成功倖存下來，但原本就受傷的身體雪上加霜，健康狀況變得十分糟糕。能親眼看見這難能可貴的畫面，讓狄恩興奮不已，同時他也很同情老獅子的遭遇，「雖然令人難過，但我們要知道這裡是野外，大自然有時會很殘酷，野生動物們一輩子都要為了生存而戰。這隻老獅子在過去4年裡倖存下來，一瘸一拐地克服了一切困難，未來也會維持牠的意志力，直到嚥下最後一口氣。」