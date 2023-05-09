無論是學生還是上班族，撰寫報告或是整理文檔時，最終的檔案名稱都會不約而同地冠上「最終版」識別，不過基於種種因素，緊接著還會有「最終確定版」、「最終確定版_2」等在資料夾內快速增生。然而這樣的亂象不分古今中外，一直持續上演，日本一名網友發現，古人撰寫《和歌集》時同樣如此，驚奇現象讓不少網友打趣笑說「歷史就是不斷的重演」。

許多人做報告或是修改檔案時，為了避免之後還會參考到前一版的資料，都不會覆蓋原有檔案，而是會在檔名上作區別，像是修正版、最終版、最終確定版、最終確定版修正、真的是最終確定版等，只要一點開資料夾就會發現裡頭洋洋灑灑的「檔案更迭歷程」，有時甚至到最後也搞不清楚哪個才是正確的最終版本。

有鑑於此，日本一名網友近日在推特帳號「@ShIma_Megagauss」發文指出，近來意外發現古人寫《和歌集》時也脫離不了這樣的命名亂象，羅列出：古今和歌集、拾遺和歌集、後拾遺和歌集、新古今和歌集、續古今和歌集、續拾遺和歌集、續後拾遺和歌集、新拾遺和歌集、新後拾遺和歌集、新續古今和歌集等著作，忍不住打趣笑說「從古至今一點都沒變啊」。

貼文一出引起無數網友共鳴，紛紛留言直呼「我的論文就是這樣」、「檔案名會越來越長、越來越長」、「看到大家跟我一樣，我就安心了」、「我現在已經不像以前那麼天真，知道檔案肯定會一直修改，所以就改成在檔案加上日期了」；也有人忍不住調侃，「原來古人也逃不過一直修改的命運」、「所以人的本性就是這樣」、「歷史就是不斷的重演」。