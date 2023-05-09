《後宮甄嬛傳》是大陸的清朝古裝宮廷劇，從2011年播出到現在仍熱度不減，成為觀眾心目中最經典的宮鬥劇，其中不少角色與情節，都參考了真實的歷史人物與記載，而反派角色「安陵容」的原型，就是西漢漢成帝的第二任皇后「趙飛燕」，兩人為了得到皇帝寵愛，都同樣使用了會導致不孕的「息肌丸」。

大陸上海開放大學教授伊曉婷指出，經典清宮劇《後宮甄嬛傳》角色「安陵容」的原型，其實就是西漢漢成帝的第二任皇后「趙飛燕」，關於安陵容的經典劇情，有不少都是參照與趙飛燕相關的野史記載，比如她們同樣因為出身不夠高而遭人歧視。

第一次侍寢時，安陵容表現得很害怕，被皇帝送了回去，在古代小說《飛燕外傳》中也有類似情節，「飛燕瞑目牢握，涕交頤下，戰栗不迎帝。帝擁飛燕，三夕不能接，略無譴意。」意思是趙飛燕閉著眼睛、雙拳緊握，淚流滿面，全身顫抖而無法侍寢，成帝連續三個晚上抱著她，都無法完成洞房。

而雍正誇獎安陵容時說的，「容兒靜默謙順，乃禮義人也。」其中的「禮義人」就是出自於明代小說《昭陽趣史》中成帝稱讚趙飛燕的形容，暗指她床上功夫了得。

尹曉婷表示，安陵容和趙飛燕的技藝也十分相似，從舞蹈到中醫都非常擅長；除此之外，為了得到皇帝的寵愛，也同樣使用了息肌丸，傳說中這種藥丸能使人肌膚白皙、保持體態輕盈，只要放入肚臍內，就有顯著效果，但其成分含有大量麝香，使用後會毀壞子宮，導致女子不孕，趙飛燕在史料記載中也確實沒有子嗣，被野史解釋為不孕。

而安陵容身為宮鬥劇的角色，不免俗會做出陷害其他妃嬪的舉動，她做的第一件壞事，就是害富察貴人小產，禍害皇嗣；趙飛燕也同樣因為傷害皇嗣，而留下了諺語「燕啄皇孫」。