歷史上的奇人異士不少，較為著名的神算有三國的諸葛亮、唐朝的袁天罡和李淳風，以及明朝第一謀士劉伯溫等人，不過明代還有一位神算同樣厲害，可惜因為受到藍玉的株連，被朱元璋所殺。

根據《搜狐網》報導，朱元璋稱帝之前曾遇見一位名叫劉日新的神算，對方看了他的面相後說「將軍當極富極貴」，接著又為朱元璋其他手下算命，指出他們將來都是王侯將相之人。不過朱元璋認為劉日新說的模稜兩可，要他說出具體官職，劉日新便請朱元璋讓大家退下，這才說出「極富者富有四海，極貴者貴為天子」，朱元璋一聽陷入狂喜，畢竟這句話意味著自己能當上皇帝。

後來朱元璋果然建立大明王朝，認為劉日新鐵口直斷，想將他納為己用，不過劉日新卻不願意，直言「臣所欲者，求一符可以遍游天下耳」。朱元璋也不強人所難，便親自提筆在白扇上提了一首詩，讓劉日新拿著紙扇周遊天下。

12年過去後，劉日新突然告訴妻子，「我將死於非命，特地回來告別，之後將前往京城」。後來劉日新就在南京以算命維生，某天明朝開國名將藍玉平定雲南後回來，找上劉日新算命，劉日新直言「將軍將星見梁地，當封梁國，然七日必有一險，我當與將軍同死。」

後來藍玉果然被封在梁國，不過朱元璋擔心自己死後，孫子朱允炆壓不住藍玉，便殺了他，並牽連上萬人。朱元璋更傳喚劉日新，「你算出藍玉的死期，可知自己還能活幾日？」劉日新緩緩說道「我命絕今日」，於是朱元璋就殺了他。在朱元璋看來，像劉日新這樣的奇人，如果不能為自己所用，那麼必將置其於死地，否則後患無窮。