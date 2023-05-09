國外一名網友近日發現，有一隻黑狗竟爬上鄰居家的屋頂大便，當他把鏡頭拉近一看，赫然發現那片屋頂上早已充滿了牠的「傑作」，而且黑狗大便到一半，糞便還滾進屋簷排水槽內，超噁畫面曝光後，立刻引起網友熱議。

Roof Dog has been trolling this neighborhood for over 3 years now... pic.twitter.com/kybRKBqcIe — Human Nature (@Human101Nature) May 1, 2023

近日一段影片在網路上瘋傳，國外一名網友從住家窗戶往外看時，赫然發現有一隻黑狗爬到鄰居家的屋頂上，隨後呈現蹲坐的姿勢開始大便，當他把鏡頭拉近後，才驚覺屋頂上滿是「黃金」，可見黑狗已經把這片屋頂當成牠的專屬廁所好一段時間了。

從原PO分享的影片中可以看到，這隻黑狗在傾斜的屋頂上，一邊保持平衡一邊用力排便，拉出來的大便還一路向下滾，掉進屋頂排水槽內，讓原PO崩潰不已，直呼：「能想像那個排水槽裡有多少狗屎嗎？」黑狗在排便過程中還一度重心不穩，差點摔下屋頂，把牠自己和原PO都嚇一大跳，但黑狗仍堅持繼續，又回到原先挑好的位置蹲下。

網友們看完影片都十分震驚，紛紛留言，「怎麼爬上去的？這是結了多大的仇啊？」、「鄰居家這是走了狗屎運」、「下雨天就『屎到淋頭』了」、「牠曬乾了屎，我曬乾了沉默」、「這狗有強迫症吧，每個大便的方向都一樣」、「難以想像現場的氣味有多糟糕」。