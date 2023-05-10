最近一段「骷髏怪蛇」在地面上爬行的影片在網路瘋傳，只見畫面中的生物，身體看似只有骨架而沒有肉和皮膚，頭部則呈現三角形，像是骷髏頭一樣，詭異的外型引發網友熱議，有眼尖的人發現，這條蛇其實正是世界上最毒的蛇類動物之一「加彭噝蝰」。

最近網路上流傳一段影片，只見一條「骷髏怪蛇」在地面上爬行，牠的身體看似只有骨架而沒有肉，身長比一般的蛇還短，頭部則呈現三角形，雙眼部分像是兩個黑色的空洞，看起來和骷髏頭十分相似，嘴裡還不斷吐著蛇信，詭異的模樣立刻引起網友熱議，TikTok、推特上都有人轉發這段影片。

另外也有台灣網友將這條「骷髏怪蛇」的照片分享到臉書社團「動物梗圖星球」，許多人看到後都忍不住驚呼，「我喜歡蛇，但這個感覺像蟲我不行」、「有點像毛毛蟲，已經起雞皮疙瘩了」、「沒法形容的恐怖」、「我看了很久都看不出牠皮膚的其他部份」、「超酷的欸，他居然可以用蠕動的方式行進」。

不過也有網友表示，這條「骷髏怪蛇」沒有經過後製，而是真實存在的一種名為「加彭噝蝰（Gaboon viper）」的毒蛇，主要分布在非洲撒哈拉沙漠以南的熱帶雨林地區，體型較為肥胖，而身體上類似骨架的花紋則是保護色，讓牠能躲在落葉下「守株待兔」。

加彭噝蝰是世界上毒性最強的蛇類動物之一，擁有世界上最強的毒牙，毒液的產量遠勝其他毒蛇，甚至比響尾蛇還要更毒，其毒液的主要成分為「出血毒」，對於人類的致死量為60毫克，而牠每次的排毒量則是350毫克，因此一旦被加彭噝蝰咬傷且沒有及時治療，就絕無生還的希望。