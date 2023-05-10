最近一段「骷髏怪蛇」在地面上爬行的影片在網路瘋傳，只見畫面中的生物，身體看似只有骨架而沒有肉和皮膚，頭部則呈現三角形，像是骷髏頭一樣，詭異的外型引發網友熱議，有眼尖的人發現，這條蛇其實正是世界上最毒的蛇類動物之一「加彭噝蝰」。

@ocean1501 The Gaboon viper is a particularly dangerous species of snake because it bites with particular force. The long fangs dig deep into the flesh of their victims. Without direct help, their bite is fatal in humans. #gaboonviper #viper #snake #snakes #snakesoftiktok #fyp #foryou #foryoupage ♬ La Câlin - Serhat Durmus

最近網路上流傳一段影片，只見一條「骷髏怪蛇」在地面上爬行，牠的身體看似只有骨架而沒有肉，身長比一般的蛇還短，頭部則呈現三角形，雙眼部分像是兩個黑色的空洞，看起來和骷髏頭十分相似，嘴裡還不斷吐著蛇信，詭異的模樣立刻引起網友熱議，TikTok、推特上都有人轉發這段影片。

另外也有台灣網友將這條「骷髏怪蛇」的照片分享到臉書社團「動物梗圖星球」，許多人看到後都忍不住驚呼，「我喜歡蛇，但這個感覺像蟲我不行」、「有點像毛毛蟲，已經起雞皮疙瘩了」、「沒法形容的恐怖」、「我看了很久都看不出牠皮膚的其他部份」、「超酷的欸，他居然可以用蠕動的方式行進」。

不過也有網友表示，這條「骷髏怪蛇」沒有經過後製，而是真實存在的一種名為「加彭噝蝰（Gaboon viper）」的毒蛇，主要分布在非洲撒哈拉沙漠以南的熱帶雨林地區，體型較為肥胖，而身體上類似骨架的花紋則是保護色，讓牠能躲在落葉下「守株待兔」。

加彭噝蝰是世界上毒性最強的蛇類動物之一，擁有世界上最強的毒牙，毒液的產量遠勝其他毒蛇，甚至比響尾蛇還要更毒，其毒液的主要成分為「出血毒」，對於人類的致死量為60毫克，而牠每次的排毒量則是350毫克，因此一旦被加彭噝蝰咬傷且沒有及時治療，就絕無生還的希望。

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