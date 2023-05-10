不少電影以「核末日」為背景，內容是全球爆發核戰，倖存人類躲到地下生存，不過真的有人買地堡以防萬一。美國喬治亞州一名父親3年前花30萬美元（約新台幣921萬）買地堡，裡面有床、電、微波爐、餐桌等，未來更希望能完成「自給自足」的夢想。

根據《每日郵報》報導，羅梅羅（Ruben Romero）10年前萌生住進地堡的想法，並非害怕核戰，只是想打造一家人能生活的地方，直到2020年6月，他花30萬美元（約新台幣921萬）買下557平方公尺（約168坪）的地堡，從外觀看是一棟木屋，周圍很荒涼，從屋內的樓梯往下走，就會通往用鋼筋混凝土建造的地堡，他帶妻子與4個小孩住了進去。

地堡由電信公司AT&T於上世紀60年代建造，挑高5公尺左右，門後達數十公分，當初是為了保障戰後通訊所建，所以地堡裡有電但沒自來水，羅梅羅先是買大型工業風扇，確保地下空氣流通，之後又埋管線、買淨水器、裝燈具等，廚房放有微波爐、電磁爐與氣炸鍋，裝修工程浩大，如今他們一家已搬進去住3年。

地堡目前被分成4個房間，其中一間放了孩子的床墊，廚房有6人餐桌及乒乓球桌，還設有滑輪升降機，用於運輸家具和雜貨等重物，而城鎮只距離地堡約10至15分鐘車程，購買日用品很方便，羅梅羅提到，他希望能完成自給自足的目標，現在他在地面上種植農作物，並放置水桶收集雨水，還研究如何在地堡裡種蘑菇。

羅梅羅的孩子適應得很好，不過都未到學校上課，而是在家接受教育，羅梅羅提到，「我們計畫將地堡翻新成永遠的家，當孩子長大結婚，希望他們也能搬進來住」。但不少網友表示不解，「生活這麼辛苦，就算躲過災變有何意義」、「如果是成年人的選擇，住進地堡確實很酷，但對小孩並不公平，他們沒有選擇權」。