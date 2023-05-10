九九乘法是數學運算的基本計算規則，也是許多人從小反覆背誦的口訣。大陸考古學家在一批出土於深圳東漢墓的陶磚上，發現了工匠無聊時刻寫的九九乘法，並將其視作九九乘法在東漢廣為流傳的證據。

根據《央視新聞》報導，大陸考古學家在1981年於廣東深圳南頭紅花園東漢墓出土一塊刻文陶磚，陶磚的其中一面被刻滿菱格紋，佔據版面的三分之二，剩下的三分之一則被抹平，刻上了漢隸版本的九九乘法，由此可知，早在1800年前，地處偏遠的嶺南人就已經掌握了九九乘法的口訣。

而這塊陶磚上只有40個數字，沒有正式的落款或署名，考古學家推測，刻下這兩行數字的很可能就是製磚的工匠，他趁磚胚還沒乾的時候，在磚面上刻下了關於「九」的乘法口訣，未乾的泥料增加了刻寫的難度，因此留下的字跡具有一點笨拙的感覺。

除此之外，這兩行刻字中還出現部分錯誤，比如「七」字左右相反，以及「三九、二九、四九」的順序錯亂，考古學家認為，全都因為工匠受的教育有限，但同時也凸顯出當時「九九歌」已經在民間廣為流傳，工匠才會在燒製陶磚的空閒時間隨手寫起九九乘法。

報導還指出，九九乘法口訣早在春秋戰國時期就被廣泛使用，古籍《荀子》和《管子》都有記載，在北魏官員賈思勰所寫的《齊民要術》中，更將九九乘法列為9到14歲兒童必學的篇章。

不過早期的九九乘法是由大到小倒序排列，而且沒有與「一」相關的口訣，從「九九八十一」開始到「二二得四」結束，直到公元4世紀左右，乘法口訣才逐漸加入「一」系列的口訣，並從宋代開始，口訣才終於不再以倒序背誦，而是由「一一得一」開始「九九八十一」結束。