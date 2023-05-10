大陸浙江一名媽媽去年生下4胞胎，豈料不到1年的時間，她又懷了4胞胎，引起外界討論，她提到家族有多胞胎遺傳基因，但去年生下4個孩子後，家計就變得很吃緊，如今又懷上4胞胎，她很糾結是否要生，且孕婦短時間生多胞胎有風險。

根據《華龍網》報導，浙江一名王姓女子（化名）2021年12月被醫師驗出懷4胞胎，當時她與丈夫又驚又喜，但兩人收入都不高，擔心會造成經濟壓力，醫師更建議他們減胎，王女回憶說，他們認為四個孩子是老天爺賜的禮物，最終決定留住所有孩子，去年6月底透過剖腹產生下3男1女。

王女經常在網路分享孩子日常生活，粉絲多達70萬，為了貼補家用，她還經營直播帶貨，經濟漸漸有了起色，未料生產後不到一年，王女又懷上4胞胎，她提到是自然受孕，而且沒有吃藥，因為有多胞胎遺傳基因，她的家族已經連續三代都生雙胞胎，她與丈夫也都有做好避孕措施，但還是意外懷孕了。

王女表示，若想生下4胞胎，無疑需透過剖腹產，前後兩次手術只差9個月，對孕婦與嬰兒來說都很危險，因此醫師並不建議她再生，但她又不忍心墮胎，因此跑遍各大醫院做評估，醫師的診斷都是「確認妊娠。患者剖腹產術後10月，風險較大」。

王女提到，是否要生下4胞胎，她目前還在做評估，並說這次抉擇比去年更艱難，「如果說我盡力了，最後沒有留下來，起碼我會心安一些。如果說能留我沒留，我這輩子都會有遺憾。我去做了二、三次的評估，只想得到一個好的答案，以後不會覺得遺憾就好。」