有一位媽媽在溝通結束後才突然問我，「我正在做試管嬰兒，牠有可能回來嗎？」我有點訝異，這麼重要的問題，媽媽為何沒有列在題目裡，她說因為不知道這個問題可以問！但因為已經掛掉連線，為了不再打擾牠，只能跟媽媽說：「你就祝福牠吧，有緣還是可能再碰面。」

其實很多主人都會問這個問題的，但毛孩的答案多半也只是牠的想法或願望而已，不是一個保證，所以不一定絕對。應該說這只能算是彼此一種心意的傳達，主人太過執著的話，也只會苦了自己。

像有隻貓咪在離世溝通時說，想再以貓咪的身分回來跟媽媽相遇，從此，媽媽深怕漏掉相逢的機會，對於每一隻經過身邊的浪浪都猜測著：「是你回來了嗎？」但又迫於家裡空間有限，也不敢見一隻就收編一隻，一方面又擔心一旦錯過，讓牠在外頭流浪受苦，就在這樣的心情下，日日折磨著自己，讓人聽了心疼。

另外，我也遇到，並不是每個寶貝想要投胎回來的樣態，都符合主人的心意，這種溝通最尷尬了，有的寶貝表達想投胎回來當小孩，但主人為難的說：「我沒有要生小孩啊！」也有兔兔想用狗狗的樣貌來續前緣，但主人說：「可以不要是狗嗎？我很怕狗的。」當然也有寶貝跟主人心意相通，讓主人在溝通完後重新充滿希望。

但你有想過如果真有那麼一天，你的寶貝變成你人類的孩子回來續前緣了，你要如何跟小孩說起他的「身世」嗎？最近看到一位朋友的臉書寫下她家小朋友的故事，覺得非常有趣，想跟大家分享一下。

朋友說，在她家的狗狗過世的七七四十九天裡，她每天都很虔誠的念經迴向給牠，希望牠回來當自己的小孩，就在毛孩離世的第51天左右，她驗出了懷孕，在非常高齡的情況下意外生下了老二，因為老大都已經念高中了，老蚌還有機會生珠，讓她覺得一定是狗狗回來了，所以老二就取了一個跟心愛狗狗很像的名字。我以前常聽她呼喚著老二的小名，完全不知這名字是有典故的，直到看到她的臉書。

孩子老問：「媽媽，我是從哪裡來的？」她的回答就像一般的父母一樣：「你是從石頭縫裡撿來的呀！」她實在不知道要如何開口跟兒子講：「你是老媽之前養的狗啦！」

我很好奇的問朋友，這孩子跟你離世的寶貝，有沒有很相似的地方？

她幽默的回答：「有啊，兩個都很聽我的話！」

套一句玩笑話：「有人問過這小孩的感受嗎？」我在想，如果寵物真能變成小孩，以人的型態回來，身為主人固然感動，但如果我就是那個投胎轉世回來的寶貝呢？知道自己前世是一隻貓咪或狗狗，不知心裡是甚麼樣的感覺呀？！沒有貶低毛孩之意，只是純粹好奇而已。

畢竟很多人也很想知道自己的前世，小學時家裡有親戚說她會幫人看前世今生，就曾對我說過，我最好的同學，前世是一隻猴子，當時我都不敢跟好友提起。

但言歸正傳，毛孩能投胎回來，是多少主人的夢想，對沒有養毛孩的人來說可能覺得這根本是怪力亂神或嗤之以鼻，但我相信，朋友當年老大都念高中了，還意外高齡懷了孕，只要她相信是寶貝回來，就是美事一樁。