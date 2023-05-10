一夜醒來變成「百萬負翁」？大陸一名網友日前搭乘廣州地鐵，出站時手機的NFC功能發生異常，求助工作人員後才順利出站，未料隔天他睡醒一看手機，突然驚覺自己欠了地鐵654萬人民幣（約新台幣2900萬），讓原PO傻眼不已，無奈上網發文求助。

綜合陸媒報導，大陸網友「默默無名」在小紅書發文指出，本月7日搭乘廣州地鐵時能順利進站，出站卻發生問題，於是尋求服務中心幫助，但工作人員檢查許久也沒能解決問題，原本他想說扣款功能故障，頂多之後會再扣款全額車費，沒想到他一覺起床卻發現自己變成「百萬負翁」，欠了地鐵654萬人民幣（約新台幣2900萬），讓他無奈自嘲：「我是承包了一段地鐵，還是請全線路乘客免費搭地鐵了？」

文章一出立刻引發網友關注，「一夜醒來欠了地鐵600多萬」還一度登上微博熱搜，看到如此誇張的情況，大家都覺得不可思議，「你帶走了一節車廂嗎？」、「笑死我了，一夜醒來暴窮」、「預支人生所有地鐵票」、「坐十輩子地鐵也坐不完這些錢吧」、「如果是65塊我可能會著急，但是6百多萬的話就不會，因為我根本沒有那麼多錢給它扣」。

廣州地鐵則表示，該名乘客的手機NFC功能顯示異常，因為無法即時查詢卡片情況，所以事發當下工作人員先指引乘客使用app乘車碼的方式支付車費出站。廣州地鐵也強調，在一般情況下，不太可能存在乘客有巨額欠款的現象；目前地鐵方已經聯繫該名乘客、卡片發行商、手機廠商，調查故障發生的原因。