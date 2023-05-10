家人一談到遺產繼承問題，就容易出現撕破臉的狀況。日本一名高齡90歲老翁過世後，將高達2億日幣（約新台幣4500萬）的遺產，全留給照顧他起居生活的二兒子，長子與老么得知後非常不滿，因而聯手打官司，結果次子出示了完整的證據，讓大兒子及小兒子啞口無言。

根據日媒「マネー現代」報導，90歲老翁過世前都是由60歲次子廣瀨孝則（化名）照顧，他的父親是當地有名的大地主，老翁繼承幾塊土地後，在附近的主幹道開加油站，並經營倉庫業務，總資產達2億日幣（約新台幣4500萬）。

老翁曾表示，長子與老么成年後都選擇離開家鄉，待在大城市落地生根，兩人平時都很少回家幫忙，所幸二兒子很孝順，與妻小留守老家，擔起照顧父母的責任，而老翁的妻子在70歲左右過世，見二兒子的老婆很乖巧，還收她為養女，將自己的存摺交給她保管。

老翁80歲退休時，長子與老么開始關心起父親的遺產，追問父親有多少財產，讓老翁氣得偷偷立下遺囑，表明大部分遺產留給次子夫妻均分，其他兄弟只能繼承少許現金。老翁過世後遺囑公開，令長子與老么非常詫異，氣得打官司宣稱父親留下遺囑時處於失智症狀態。

不過老翁立遺囑時，找了法律顧問和稅務會計師當見證人，次子當時也在現場，還拍下照片與影片，次子將證據提交給法庭，證實父親並非在失智狀況下立遺囑，兩兄弟的控告也隨之落空，如今非常悔恨，過去未好好關心父母的狀況。