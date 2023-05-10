自然界無奇不有。國外一名遊客在墨西哥野外探險，發現一處山洞石縫內有團黑毛，以為是黑狗躲在裡面，仔細一看才發現不對勁，隨後先拿木棍做確認，沒想到瞬間噴出一堆小蟲，看起來像是蜘蛛，嚇得他趕緊逃開。

臉書粉專「UNILAD」近日上傳一段影片，一名遊客到墨西哥索諾拉州野外探險，在探索一個洞穴時，發現石縫內有一團黑毛，以為是狗之類的小動物躲在洞穴內，但他越看越不對勁，於是拿木棍碰看看，沒想到黑毛瞬間散開，變成數以萬計的蜘蛛。

該名遊客還大膽地將蜘蛛往下拍，牠們落地後瞬間四散，模樣非常驚人，影片累積2900萬觀看次數，不少網友驚呼「我一開始真的以為是狗，沒想到竟是蜘蛛偽裝的」、「野外旅遊時千萬別亂碰，你永遠不知道下秒會摸到什麼」、「這種蜘蛛非常友善，對人類沒有危害，沒事就別去打擾牠們」。

有專業網友解釋，影片中生物叫做「盲蛛」（Harvestmen），又被稱為「長腳蛛」（Daddy Longlegs），擁有8條腿但不是蜘蛛，不過雙方是近親關係，盲蛛不吐絲也沒有毒液腺，牠們的腳通常會纏在一起，看起來像一團黑球，常被誤以為是一隻動物，主要在夜間活動，白天聚集成球以此獲得溫暖，還會釋放臭味驅趕捕食者。