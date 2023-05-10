巴西一名36歲人妻日前在家曬衣服，未料腳竟被蝮蛇咬傷，丈夫得知後立即殺死毒蛇，並將妻子送往醫院治療，但即使注射8瓶血清，毒發狀況依舊未獲得緩解，她最終仍不幸身亡。

Woman dies after being bitten by poisonous viper while hanging washing outhttps://t.co/eTpOY1c3fi pic.twitter.com/osk9ACGgUY — Mirror World News (@MirrorWorldNews) May 10, 2023

根據《鏡報》報導，居住在馬托格羅索州首都庫亞巴（Cuiabá）郊區的36歲瑪西萊（Marciele de Pinho Silva），日前在家曬衣服時，腳竟被蝮蛇纏住並咬傷，隨後打電話向丈夫求助，對方趕緊放下手邊工作，回到家後殺死毒蛇，並帶妻子與蛇屍體前往醫院。

瑪西萊先是被送往附近診所，但腿到膝蓋整個發紫，而且非常疼痛，接受治療後情況仍未好轉，隨後又到庫亞巴市立醫院接受進一步檢查，醫師安排瑪西萊住院，當時她還可以行走，依舊能開口說話，未料隔天竟心臟驟停，在加護病房過世，醫師也感到相當錯愕。

死者家屬質疑，醫院可能是施打錯誤血清，才會導致瑪西萊毒發喪命，市政府人員得知後介入調查，衛生部長布蘭科（Rosa Blanco）表示，死者曾被施打8瓶血清及許多藥物，院方治療時有妥善使用藥物及醫療方案，瑪西萊的死屬於特殊個案，案件目前仍在調查中。