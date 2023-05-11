到動物園看老虎，結果被噴滿身尿！大陸一名女遊客到動物園，拿出手機拍攝老虎，未料下秒就慘遭「尿液炸彈」攻擊，只見老虎突然用屁股對著她，噴了一大泡尿，女遊客驚慌地想要躲避卻早已來不及，而園方解釋，這其實是老虎留下氣味、占據地盤的行為，並不是故意針對該名女遊客。

根據《極目新聞》報導，山東濰坊一名女遊客到金寶樂園動物大世界觀光，當時她拿起手機拍攝鐵網內的老虎，從畫面中可以看到，老虎先緩步朝鏡頭的方向走過來，接著轉過身背對她，下秒就高舉起尾巴噴射「尿液炸彈」，整個過程只有短短幾秒，女遊客根本來不及避開，全身上下無一處倖免；不過仔細看就會發現，園區其實已經做出警告，在鐵網上貼有一張「小心猛虎撒尿」的告示牌。

事後女遊客將這段荒謬經歷分享到網路上，無奈表示：「謝謝你大老虎，不然我永遠明白不了告示牌怎麼會寫『小心猛虎撒尿』。」網友們看完後，雖然同情她的遭遇，卻也忍不住大笑，「告示牌不會無緣無故出現在那個地方」、「聽說動物聞到獅子、老虎的氣味就會被嚇跑，從此村裡的小狗都不敢招惹妳了」、「比被老虎咬還可怕」，不過女遊客也說，她回到家後就立刻把衣服拿去洗了。

對此，金寶樂園動物大世界的工作人員解釋，老虎四處噴尿屬於正常行為，園區的其他老虎都會做出一樣的事情，過去也有遊客慘遭老虎噴尿，所以鐵籠外才會掛上告示牌。報導中也指出，老虎噴尿其實是為了做氣味標記，推測老虎當時應該是想對鐵網「下手」，但因為孔洞太大，才意外波及無辜的女遊客。