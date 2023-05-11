大陸山西一名女網友近日到速食店用餐，看到一名阿嬤帶幼小孫子來點餐，兩人卻只點了一包薯條，孫子邊吃邊問「真好吃，明天還能吃嗎？」阿嬤則以「沒錢」拒絕，該名網友看了很不忍想請客，未料卻被阿嬤阻攔，小聲告知她是不想讓孫子吃太多而裝窮。

大陸網友@TheSanfter在微博提到，日前她在速食店用餐時，看到一對祖孫也來消費，但兩人只點了一包薯條，隨後坐在原PO旁邊的位置，幼小孫子開心地吃薯條，邊問「這個真好吃，我明天還能吃嗎？」但阿嬤則表示她沒錢，只能下禮拜再吃。

原PO聽了很不捨，轉頭看了祖孫倆一眼，只見小孫子正盯著她的餐點看，於是她將冰淇淋遞了過去，表示自己還沒動過，想要請小朋友吃，阿嬤看到後趕緊拒絕，小孫子也禮貌地說，「謝謝姐姐，但我沒有錢了，我媽媽說自己買不起的東西不能要」。

小孫子正好吃完薯條，跑到廁所去洗手，阿嬤則趕緊道謝，表示她並非沒錢，「我騙他的，我有錢，就是不想讓他吃那麼多垃圾食品。」恰好櫃台叫號，阿嬤趁孫子不注意，趕緊跑過去取餐，原來她自己也偷偷買了漢堡，但不想讓孫子發現，回到座位後把漢堡塞進袋子，笑著跟原PO說「我挺愛吃這個漢堡的，挺好吃的。」

不少網友表示，「我以後就是這種阿嬤」、「彷彿看到小時候的自己，那時阿嬤帶我經過遊樂園，園區設施以次計費，一項只要10元，當時我求阿嬤讓我玩一項就好，但她卻說沒錢，只在附近散步就回家，沒想到途中遇到菜攤，她竟掏出百元大鈔，成為我一輩子的心理陰影」、「我也是平常裝窮，每天幫兒子準備手作早餐，送去幼兒園後就跑去吃肯德基」。