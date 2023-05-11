美國一名男子日前剛結束面試，坐在路邊的長椅休息，未料下秒看見一輛失控的嬰兒車，急速朝馬路滑行，男子急忙上前，伸出右手成功救援，監視器畫面流出後，男子立刻被網友大讚「英雄」，而且他也在不久後順利被錄取，甚至還有另外2份工作邀約找上門。

根據《衛報》報導，事發當天男子羅恩（Ron Nessman）參加了美國連鎖餐廳洗碗員工的面試，結束後他坐在附近的長椅休息，未料眼前突然發生緊急狀況。一名60多歲的婦人將嬰兒車停在汽車旁，準備將姪孫抱進車內，下秒突然吹起一陣強風，把嬰兒車推往車水馬龍的馬路方向，婦人見狀想要衝上去阻止，反而重摔在地，多次想要爬起來又摔倒，只能眼睜睜看著嬰兒車越滑越遠。

就在千鈞一髮之際，羅恩從長椅上跳了起來，快速衝到嬰兒車旁邊，伸出右手及時攔截，順利救了嬰兒一命，幾秒後又有另一名男子出現，好心將跌倒在地的婦人扶起來，並和羅恩一起安撫她激動的情緒。整段救援過程全被監視器拍下，畫面在網路上曝光後，許多網友都大讚羅恩是「英雄」。

事後羅恩受訪透露，8年前女友意外過世後，他就陷入低潮，什麼事情都不想做，並開始了無家可歸且失業的生活，直到最近他才重新振作起來，重新和家人取得聯繫、積極尋找工作，羅恩表示，他已經收到餐廳的錄取通知，「我很感激餐廳給我的機會。」據傳羅恩還收到另外2份工作邀請，包含油漆工和聯結車司機。