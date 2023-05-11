大陸一名男子日前生病住院，十幾天後才回家，愛犬則交由家人照顧，未料牠多日未見到主人，出現食慾不振的狀況，男子近日康復回到家，發現愛犬竟「一夜白頭」，身上出現大片白毛，讓他看了非常感動，影片在網路上引發討論。

大陸江蘇一名男子幾年前撿到一隻流浪黑狗，便帶回家養，牠的毛髮一直都是黑色，近日男子生病住院數十天，愛犬交給其他家人照顧，未料他出院回到家，發現愛犬竟多出一大片白毛，他說，「家人告訴我，愛犬這段時間吃得很少，每天到我房間晃，聽到這件事讓我很感動」，推測愛犬可能是太擔心他，再加上沒好好吃飯，缺乏營養導致狗毛發白。

影片曝光後，網友感動地說，「我永遠忘不了，有一次我住院1個月，回家後看到狗狗瘦得不成樣，但牠依舊朝著我跑來」、「萬物皆有靈性」、「真的有一夜白頭，無論狗還是人都有，看了很感動，主人一定要好好善待牠」。

根據網站《汪喵星球》解釋，毛囊會隨年紀增長而老化，所以老狗會出現白毛，除此之外，毛小孩也有「少年白」問題，第一種是當皮膚出現敏感搔癢狀況，又未適時補充營養，就可能出現白毛；第二是外在壓力，例如環境改變、噪音等都會造成毛孩心理壓力，影響免疫系統，第三種是營養不良，缺少蛋白質與卵磷脂，會影響毛囊健康。