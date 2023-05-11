參加親友婚禮時，該包多少紅包總是令人頭痛。泰國一名女網友近日參加好友婚禮，不過因為失業的關係，只包了500泰銖（約新台幣457元）的紅包，且婚禮當天她身為伴娘也相當盡責地處理各種事務，未料之後好友竟因為紅包太少，而單方面和她絕交，讓女網友非常難過。

綜合泰媒報導，泰國一名女網友近日發文訴苦，她的好友近日在五星級飯店舉行婚禮，她受邀擔任伴娘，並且從早到晚都在飯店內幫忙打理各項事情，只不過她最近失業，經濟狀況有點拮据，於是在確認過生活費不會出問題的情況下，只包了500泰銖（約新台幣457元）的紅包。

然而在婚禮結束2、3天後，好友就突然和她斷了聯絡，不但打電話不接、傳訊息不讀不回，她還發現對方甚至解除了兩人在臉書的好友關係，可是在婚禮之前，她和好友關係一直很親密，平時周末或節假日都會約出去吃飯、遊玩，沒想到現在對方竟因為紅包給得少就這樣對待她，讓原PO感到難過不已，「我當時失業了，又找不到新工作，心情很沮喪、壓力也很大，這樣有錯嗎？」

貼文一出，網友都認為好友的行為太過分，跳出來替原PO打抱不平並安慰她，「朋友來幫忙處理婚禮的事情，我高興都來不及了，她怎麼這樣？」、「這樣也挺好的，妳用500泰銖就能看清對方是什麼樣的人」、「有些新人還會跟伴郎伴娘說不用包紅包耶」、「絕交得好，妳不需要在意這種人」。