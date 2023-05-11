澳洲一名女子日前在家準備洗衣服，發現洗衣機竟被螞蟻霸佔，洗衣槽和LED顯示螢幕全是螞蟻，導致她根本無法使用，就算使用殺蟲劑，螞蟻大軍仍不斷出現，因此PO文向網友求助，最終她靠「冷凍豌豆」成功趕走螞蟻，才得以順利洗衣服。

根據《紐約郵報》報導，澳洲一名女子日前在臉書社團「Cleaning & Organizing Inspiration Australia」提到，她準備去洗衣服時，發現洗衣機竟被螞蟻佔領，從她PO出的照片可見，螞蟻爬滿洗衣槽、洗劑盒，甚至入侵LED顯示螢幕內部。

原PO提到，她曾使用殺蟲劑，但完全沒有用，螞蟻仍不斷出現，她推測螞蟻巢穴可能在洗衣機內部，實在無計可施，只好詢問其他人是否遇過類似狀況，網友看了都直呼恐怖，「洗衣機瞬間變成螞蟻的按摩浴缸」、「建議拆開機器，除掉巢穴才能除後患」。

原PO後續分享近況，表示由於她有洗衣服的需求，雖然螞蟻並未被消除，但她看到有網友提到，螞蟻會尋求熱源，所以她在LED顯示螢幕上放了一些冷凍豌豆，螞蟻之後果真遠離顯示螢幕並移往他處，但此舉無法治本，目前她已向害蟲防治中心求助。

螞蟻雖然個頭小，但有些品種會侵擾並破壞電子設備，例如來自南美洲的瑞斯貝瑞瘋蟻（Rasberry crazy ant），牠們喜歡侵占電視、冷氣等，導致電器短路等問題。