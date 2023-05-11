大自然雖然依照食物鏈運行，但有時獵食者也會碰到頑強的獵物。美國佛羅里達州一隻老鷹在獵捕小蛇時，竟反遭攻擊，脖子被蛇緊緊糾纏，牠只能奄奄一息地倒在地上，有民眾發現後急忙求助警方，最後在2名員警的幫助下，順利讓老鷹脫困。

根據外媒報導，佛羅里達州阿拉楚阿（Alachua）警察局接獲通報，稱有一隻受傷的老鷹倒在路中央，警方立刻派2名員警到場查看狀況，發現這隻老鷹似乎是在獵食的過程中慘遭獵物反擊，牠的脖子被一條小蛇緊緊纏住，奄奄一息地倒在地上，就連烏鴉都開始來攻擊老鷹，代表牠真的受了很嚴重的傷、性命垂危。

2名員警為了拯救老鷹的性命，先用警棍壓制住攻擊性極強的蛇頭，之後再用手撥開緊緊纏繞的蛇尾，脖子上的壓力一解除，老鷹就快速起飛、逃離現場，眼見老鷹飛走了，員警才將小蛇放生回路上。

2019年美國德州一群中學生到諾斯湖進行校外教學時，也在湖畔附近看見鷹與蛇糾纏在一起的畫面，當時一條豹斑蛇緊緊纏繞在紅尾鵟的身上，但兩個生物都倒在草地上一動不動，讓眾人都以為牠們死了，沒想到在他們通報工作人員前來處理的時候，紅尾鵟竟突然飛走，豹斑蛇也緩緩離開現場，沒有任何人看到牠們「和解」的過程，這個結果也讓大家相當意外。