巴西一名43歲女子求子14年，終於懷上雙胞胎，近日她順利分娩，其中一名男嬰竟是罕見的「人魚寶寶」，出生時整個人被包覆在羊膜囊中，發生率僅8萬分之一，讓該名女子直呼不可思議，沒想到竟會發生在自己身上。

根據《每日郵報》報導，43歲奧利維拉（Jacqueline Melo Oliveira）與丈夫一直渴望有小孩，求子14年終於透過人工授精方式懷孕，近日她順利產下一對雙胞胎，其中一名男生出生時，整個人被包覆在羊膜囊中，罕見景象被攝影師卡薩利（Renata Casali）拍了下來。

奧利維拉開心地說，「這一切都太神奇了，我的兒子貝爾納多（Bernardo）像從泡泡中出生的娃娃，我曾在網路上看過類似照片，但從沒想過會發生在我身上」，機率只有8萬分之一，而奧利維拉的雙胞胎都很健康，貝爾納多比兄弟早出生1分鐘。

負責接生的醫生加斯帕（Jose Carlos Jesus Gaspar）表示，貝爾納多出生時仍在羊膜囊內，在醫學上稱為「en caul birth」，這種情況通常沒有危險，羊膜囊內裝滿液體，能降低嬰兒在腹中受傷的機率，只要小心剪開羊膜囊，讓裡面的液體流出，嬰兒就能呼吸，這種寶寶被稱為「人魚寶寶」，由於分娩時羊膜囊通常都會破裂，所以這種情況極為罕見。