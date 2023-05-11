有「東陵大盜」之稱的孫殿英曾挖掘慈禧太后和乾隆皇帝陵墓中的珍寶，並對地宮進行大肆破壞，清朝末代皇帝溥儀因此召集團隊，試圖修復、清理皇陵，未料團隊成員竟在乾隆地的「清裕陵」發現一具完整女乾屍，表情笑容可掬，經過研究分析後，推測其身分應是孝儀純皇后。

大陸北京故宮導覽員房博表示，民國17年（西元1928年）時，孫殿英盜挖了乾隆皇帝與后妃合葬的陵墓「清裕陵」，不但搶奪了陪葬的珍寶，還破壞了乾隆以及其他后妃的遺骸，隨處亂扔。同年8月底，溥儀組成了「清室善後委員會」，復原被破壞的地宮，沒想到在清理的過程中，他們竟發現一具保存完整的女乾屍，身上還穿著黃色的龍袍，且「面目可辨、笑容可掬」，臉上還有些許皺紋。

究竟這具女乾屍的真實身分是誰呢？房博提到，清裕陵除了乾隆皇帝以外，陪葬的后妃共有5人，包含孝賢純皇后、孝儀純皇后、慧賢皇貴妃、哲憫皇貴妃、淑嘉皇貴妃，根據這5人去世的時間判斷，孝賢純皇后和慧賢皇貴妃過世時，年齡約在36到37歲左右，哲憫皇貴妃過世時才20多歲，而淑嘉皇貴妃過世時年齡也不大，剩下的就只有孝儀純皇后，也就是《延禧攻略》中女主角魏瓔珞的原型人物。

房博指出，孝儀純皇后去世年齡為49歲，透過人體自然的衰老程度來判斷，該具保存完整的女乾屍主人很可能就是她，只不過屍身為何經過這麼多年都沒有腐壞、化成白骨？又為何沒有遭孫殿英破壞？這些問題仍是考古界的一大謎團，尚未找出解答。