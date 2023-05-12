不少家長為了便於查看孩子情況，會在小孩房間裝設嬰兒攝影機，小心成為有心人士下手目標。美國華盛頓州一名媽媽在抖音提到，近日家中的寶寶攝影機似乎被人駭入，對方還會透過攝影機和自己的孩子說話，讓她直呼非常恐怖。

根據《紐約郵報》報導，庫琳（Kurin Adele）在抖音表示，日前丈夫準備把攝影機接上電源時，年幼的兒子卻突然大哭，央求不要插插頭，指攝影機晚上時會說話，甚至會把他叫醒，讓他感到很害怕，夫妻倆一聽驚覺不對勁，因為他們從未透過攝影機和孩子對話。

庫琳提到，他們趕緊更換攝影機密碼，電腦隨即跳出通知，顯示有被盜的風險，他們才知道攝影機可能被駭，並且不斷地騷擾兒子，而他們使用的是Wi-Fi版嬰兒攝影機，駭客可能透過網路連線駭入，目前他們已不再使用這款攝影機。

庫琳提醒所有家長，盡量不要在家使用Wi-Fi版監視器或攝影機，可能會造成資料外洩的問題，平時也要落實定時更換密碼的習慣，不過攝影機被駭時，系統並未立即跳出警訊，讓他們非常傻眼，目前已針對此問題聯絡攝影機的製造商，希望對方能給出合理回應。