義大利日前驚爆棕熊殺人事件，隨後當局緊急逮捕一隻嫌疑重大的母熊，並準備將其處死，但有動保組織緊急出面表示抓錯了，並提出關鍵證據表示「母熊是清白的！」

綜合外媒報導，26歲的義大利高山慢跑者安德里亞‧帕比（Andrea Papi）4月5日在阿爾卑斯山區被一隻棕熊咬死，當局追查發現，一隻名為JJ4的17歲母熊距離事故地點不遠，因而將其認定為殺人兇手，特倫提諾省省長默里奇奧（Maurizio Fugatti）也對JJ4下達撲殺令。

不過此判決令動保團體相當不滿，立即出面阻止，法院因此暫停執行撲殺；此外，義大利環境部長弗拉廷（Gilberto Pichetto Fratin）也呼籲應重新安置JJ4，而非將其殺死。

而事件最新轉折是，非營利動保組織8日發出聲明，表示根據獸醫提供的DNA檢測資料顯示，帕比身上的齒痕是由公熊造成的，而JJ4是一隻母熊，強調「動物的牙齒，跟人類指紋具有相同的獨特價值」，痛批默里奇奧昏庸，要求他立即釋放JJ4，並辭職負責。

對此，帕比的家屬表示，尊重且理解所有相關事證，畢竟現在無論做任何事帕比都不會再回來，只希望當局能儘快找到事情真相，「結束這痛苦的事情」。