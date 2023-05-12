店家在替菜色取名時，大多會以外觀、食材為方向，基本上都讓顧客淺顯易懂。大陸廣東一名男子日前到餐廳用餐，豈料他拿起菜單瞬間傻眼，菜名都使用生僻字，他只認識一道菜，其他字都不知道怎麼唸，讓他直呼不吃了。

根據《九派新聞》報導，廣東湛江一名曾姓男子到餐廳吃飯，拿到菜單時他卻只認識一道菜，因為菜名全使用生僻字，他完全不會唸，開玩笑地說「不吃了」，他覺得此事非常神奇，錄下PO網引發討論，表示老闆還稱店裡有放字典可以查。

曾男受訪提到，老闆可能也看不懂菜單，當下他先向店家反映，老闆則說菜單背面有翻譯版，讓他聽了很尷尬，「只能說文化限制了我點菜的能力」。網友得知後表示，「這一看就是老闆不想做生意，我也看不懂」、「看完菜單後，我才知道自己是文盲」，也有人發現端倪，「菜單上粗體字才是主要賣的腸粉，其他只是好玩湊數的啦」。

餐廳的李姓老闆表示，由於店內的菜品並不多，所以才會在菜單背面做小巧思，不過正面就是正常菜單，「店裡其實沒有賣這些菜，也還沒有人點過。顧客忙完來吃飯，遇到這樣有趣的事情，也會開心。」