獅子貴為萬獸之王，氣勢不怒而威，近日有民眾駕駛車輛卻遇到母獅群變身「肉身拒馬」，一字排開賴在地上不走，絲毫沒有要讓路的意思，導致車輛回堵，一票人只能在車上乾瞪眼，卻也沒有人敢按喇叭。

根據網路上瘋傳的影片顯示，一輛休旅車行經某處路段時，只見6、7隻母獅將尾巴打橫，化身路霸一字排開地趴在路中央，猶如天然拒馬，癱瘓整條馬路，導致車輛只能被迫停在距離獅群幾十公尺的地方，和母獅群大眼瞪小眼。而駕駛和獅群對峙期間，路旁又突然竄出一隻母獅緩慢逼近，最後甚至直接趴在不遠處凝視著車輛。

隨著時間拉長，聚集在路中間休憩的母獅不減反增，粗略計算至少有10多隻，導致後方車輛嚴重回堵，車子無法通行，有駕駛還特別搖下車窗，將這幕難得景象拍下。

影片曝光後網友看了嘖嘖稱奇，忍不住打趣笑說「外送餐點到了？」、「這架式是來收保護費的嗎」、「母獅：我的肉肉過路費呢」、「我家的貓也會在走廊這樣擋路，除非留下食物，不然別想通過」。也有眼尖網友指出，此處應該是南非的克魯格國家公園（Kruger National Park），獅子擋路是日常。